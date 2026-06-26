Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Туркменистана и Азербайджана

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Переговоры были организованы с целью обсуждения итогов завершившегося на этой неделе государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан и приоритетных аспектов двусторонней повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"