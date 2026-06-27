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Глава Туркменистана обратился с поздравлениями к гражданам
27.06.2026 11:35

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!
Уважаемые деятели культуры и искусства!

От всей души поздравляю с Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги! В нынешнем году, объявленном «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», мы, как и прежде, торжественно отмечаем этот праздник по всей стране.

Сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, в политической, экономической и культурной жизни нашей суверенной Отчизны принимаются значимые в масштабах истории меры. Так, новое содержательное наполнение обретают культурные мероприятия, конкурсы и выставки, которые организуются в целях развития и популяризации в мире национальной культуры и искусства. Реализуемые во всех областях реформы воодушевляют деятелей творческого цеха на создание замечательных и образцовых произведений.

Современные достижения в оте­чественной сфере культуры оказывают значительное влияние на духовное возрождение общества, приумножая у наших счастливых граждан чувство любви к Родине. В этой связи примечательно совместное празднование Дня работников культуры и искусства и Дня поэ­зии Махтумкули Фраги: двойной праздник в полной мере отображает исполнение в нашу прекрасную эпоху чаяния поэта и мыслителя о суверенном государстве, выражает глубокое почитание нами его личности и наследия.

Огромную роль в деле поддержания преемственности многовековых традиций и обычаев нашего народа с учетом реалий нового времени, а также обогащения национальной культуры и искусства, литературы прекрасными произведениями играет Неделя культуры. Масштабный творческий форум, который в нынешнем году проводится в Балканском велаяте, отражает придаваемое нами большое значение изучению богатого наследия туркменского народа, сохранению национальных ценностей и популяризации в мире истории и достижений нашей культуры.

Уважаемые деятели культуры и искусства!

Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг инициировал масштабные реформы. Сегодня они успешно воплощаются в жизнь в городах Ашхабад и Аркадаг, регионах нашей Родины планомерно строятся и сдаются в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры. Вместе с тем ведется значительная работа в целях изучения и охраны национального наследия, популяризации древних ценностей, ознакомления мирового сообщества с нашей культурой, искусством и литературой. Столь масштабная деятельность, осуществляемая в культурной жизни страны, воодушевляет творческих работников на созидательный труд, в том числе на новые изыскания.

В настоящее время независимый Туркменистан становится центром проведения международных фестивалей, выставок и конференций. Подобные мероприятия позволяют их участникам непосредственно ознакомиться с современными достижениями в национальной культуре и искусстве, став свидетелями осуществляемых в данной сфере грандиозных преобразований. Мастера культуры и искусства, творческие деятели нашей страны регулярно участвуют в организуемых за рубежом Днях культуры и других международных форумах. В то же время в Туркменистане успешно проходят Дни культуры дружественных государств. Это создает возможность представить народам мира туркменскую культуру, а нашим мастерам культуры и искусства – тесно ознакомиться с культурой других народов, а также обменяться опытом.

Уважаемые творческие деятели!

Культура и искусство – ни с чем не соизмеримое по ценности духовное достояние народа. Культура играет особую роль в сохранении национального наследия, в частности, древних ценностей, традиций и обычаев. Искусство же обладает удивительной силой, пробуждающей в каждом лучшие качества. И потому наша главная задача – обеспечивать благоприятные условия, чтобы творческие деятели, связавшие судьбу с культурой, искусством и литературой, создавали прекрасные произведения. Государством будет продолжена масштабная деятельность по развитию сферы культуры, стимулированию творческих работников и оказанию им всесторонней поддержки.

Уважаемые друзья!
Дорогие работники культуры и искусства!

Еще раз от всей души поздравляю с Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, и пусть ваши сердца всегда будут полны воодушевлением!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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