Делегация МИД Туркменистана посетила Хорватию

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой завершила двухдневный визит в Хорватию.

Визит был предпринят с целью участия в Дубровникском форуме - ежегодной международной дипломатической и политической конференции, которая проводится с 2006 года в хорватском городе Дубровник. В ходе форума обсуждались вопросы энергетической безопасности, конкуренции за критически важные сырьевые ресурсы, изменения климата и влияния искусственного интеллекта на глобальное развитие, формирования современной архитектуры международных отношений, устойчивого развития, промышленной трансформации, международной торговли и транспортно-логистического взаимодействия.

Представители Туркменистана приняли участие в панельной сессии «Универсальные ценности в многополярном мире: чему мы можем научиться друг у друга?».

На полях Дубровникского форума делегация провела встречи с государственным секретарем по политическим делам Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия Франо Матушичем, заместителем министра иностранных дел Республики Болгария Иванкой Ташевой и государственным секретарем МИД Сербии Невеной Йованович.

ИП "ТУРКМЕНинформ"