Глава Туркменистана поздравил жителей Аркадага

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к жителям Аркадага с поздравлениями по случаю празднования 3-й годовщины со дня открытия города.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые жители города Аркадаг!

В нашей независимой Отчизне успешно реализуются значимые в масштабах истории меры и крупные реформы. Все сферы экономики стабильно развиваются, а уровень жизни нашего народа неуклонно повышается. Каждый день года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» отмечен трудовыми победами и славными событиями. Это свидетельствует о единстве, сплоченности и счастливой жизни нашего народа. Празднование третьей годовщины города Аркадаг, являющегося образцом современной архитектуры, – важное событие в политической, социальной и культурной жизни нашей страны. Искренне поздравляю вас с этим радостным событием!

Город Аркадаг, известный в мире своей неповторимой красотой, передовыми технологиями и уникальной национальной архитектурой, символизирует экономическое процветание нашей страны, ее высокий авторитет, благополучную жизнь народа. Это наглядно подтверждает тот факт, что за три года город Аркадаг получил престижные международные сертификаты и награды за высокие показатели в рамках градострои­тельной программы, инновационный потенциал и экологический уровень.

Уважаемые люди!

Прокладывание дорог и наведение мостов считается у нашего народа благородным делом. Строительство городов и реализация масштабных социальных проектов во имя счастливой жизни граждан характерны для экономически развитых стран, и подобная деятельность также является благородной, открывая путь в будущее.

Город Аркадаг – это произведение искусства, созданное на плодородной туркменской земле. Это прекрасное место, сотворенное руками человека в гармонии с целебной природой Копетдагских гор. Со строительством города в жизни наших граждан произошли значительные преобразования и достигнуты большие успехи, что выступает ярким показателем государственной политики, направленной на поддержку каждого человека и каждой семьи.

Дорогие соотечественники!

Особое значение заслуживают высокие рубежи, достигнутые в городе Аркадаг, построенном благодаря беспрецедентным усилиям Героя-Аркадага. В начале этого года произошло историческое событие: на 48-м Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло (Княжество Монако) Группа национальных конных игр «Galkynyş» была удостоена международных сертификатов Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации за значительный вклад в цирковое искусство. Это приумножило славу города Аркадаг в мире, основанного на древней родине «небесных» коней.

Участие туркменской делегации в 13-й сессии Всемирного форума городов, организованного в Азербайджане совместно с Фондом народонаселения ООН, и презентация города Аркадаг также стали важным событием в повышении международного престижа нашего современного города. Твердо верю, что город Аркадаг – символ нашего светлого будущего будет и впредь прославлять честь суверенной Отчизны, которая уверенно продвигается к вершинам процветания и благополучия.

Уважаемые люди!

Город Аркадаг – один из самых экологически чистых и красивых городов мира. В соответствии с «Концепцией развития города Аркадаг на 2024–2052 годы» строительство второй очереди «умного» города ведется ускоренными темпами. Эти работы осуществляются во имя счастливой жизни, благополучия и светлого будущего нашего народа.

Город Аркадаг – первый в истории страны «умный» город стал также известным центром благотворительной деятельности. Празднование по случаю 5-й годовщины образования Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова было наполнено торжественными глубоко содержательными мероприятиями. Тот факт, что строящаяся в городе современная мечеть недавно получила название «Arkadagyň ruhy metjidi», также свидетельствует о том, что благотворительная деятельность здесь процветает, обеспечивая преемственность традиций нашего народа.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые жители города Аркадаг!

Еще раз искренне поздравляю вас с третьей годовщиной города Аркадаг!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"